アイドルグループ乃木坂46の梅澤美波（27）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。SNSの利用について語った。番組では、SNS依存をめぐる話題を取り上げた。幼少期に交流サイト（SNS）依存に陥ったのは運営企業に責任があるとして、利用者の女性（20）が損害賠償を求めた訴訟で、米カリフォルニア州ロサンゼルスの地裁陪審は25日、インスタグラムを運営するIT大手メタとYouTubeを傘下に置くグーグルの責任を