〈「“優しいおばあちゃん”とは別の顔」美智子さまの前で天皇は“蛇に睨まれた蛙”と評する声も⋯日本人が知らない『天皇家の特殊な親子関係』〉から続く「外では天女の顔だが、内では般若の顔だ」――。そんな激しい二面性を指摘する声もある美智子さま。その厳しさは、側近だけでなく、長男である徳仁天皇の幼少期の教育にも及んでいたとされる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）だが一方で、その徹底した教育は、