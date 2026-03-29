トルコにあるケバブ店で、天井が崩落する瞬間がカメラにとらえられた。直前に異変に気づいた従業員たちは避難していて、間一髪で難を逃れていた。店は断食明けの準備中で、まだ食事の時間ではなかったことが人命を救った可能性があるという。ケバブ店で天井崩落の瞬間トルコ・サカリヤのケバブ店で2月22日に撮影されたのは、どこからか響き渡る異様な音に騒然とする店内だ。すると次の瞬間、つり天井が大きな音を立てて崩落した。