「浪速のエリカ様」の異名をとった元衆院議員でタレントに転身した上西小百合（42）が日刊スポーツに襲来。現在はファイナンシャルプランナー（FP）2級資格を取得して、資産運用を中心に生活しており、投資のすすめとマネーリテラシー向上の必要性をまくし立てた。2012年から衆院議員を2期務めた後、タレント転身。歯に衣（きぬ）着せぬ発言で話題を呼んだが、最近はSNSの投稿で見かける程度で、すっかり「あの人は今!?」状態。何