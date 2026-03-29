2026W杯優勝候補でもあるスペイン代表のセンターフォワードに入るのは誰になるのか。これまではアルバロ・モラタがいたが、今季は所属するFCコモでは結果を残せていない。現状は候補に入らないだろう。その中で新エースへ名乗りを上げたのは、レアル・ソシエダFWミケル・オヤルサバルだ。スペインは27日にセルビア代表と親善試合を戦い、3-0で勝利。オヤルサバルはこのゲームでも2ゴールを奪っており、代表戦ではこれで直近10試合1