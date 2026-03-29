イタリア・セリエAのレポーターとして活躍するジューシー・メローニ。ピッチサイドでの派手な服装が何かと話題を集めるが、ちょっぴりサッカーも上手いようだ。今週行われたセリエA第30節のローマVSレッチェ戦前にて、メローニはちょっとしたパス交換を披露。それもハイヒールでのワンタッチパスで、SNS上では華麗だと話題になっている。「ツィミカスやクリスタンテよりワンタッチが優れているな」「オリンピック級の美しさ」「メ