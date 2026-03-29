ミランでは本田圭佑ともプレイしたセネガル代表FWエムバイェ・ニアング。ミランでは多くの名手とプレイしてきたが、その中でも特に印象に残っている選手がいるという。『BeIN Sports』のインタビューにて、ニアングは元ブラジル代表FWアレシャンドレ・パトのインパクトが凄かったと語っている。パトはインテルナシオナルでデビューし、2007年にミランへ。当時は世界が注目する若手アタッカーで、その才能は特別なものがあった。「