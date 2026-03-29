ユルゲン・クロップはリヴァプールでプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FA杯、クラブW杯など複数のタイトルを獲得したが、それに貢献した1人がMFアレックス・オックスレイド・チェンバレンだ。なぜクロップ体制でリヴァプールは成功できたのか。チェンバレンはクロップが誰に対しても平等な人物で、当時の選手たちが全員クロップの指示を聞いていたと振り返っている。「ユルゲンは親しみやすい人ではあったけど、常に畏怖の念