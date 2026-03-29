国際親善試合、スコットランド代表と日本代表のゲームは0-1で日本代表が勝利した。84分に伊東純也が挙げたゴールが決勝点となった。さまざまな形や選手起用を試した試合となったが、特に前半はあまり動きのない試合となった。あくまでテストであり結果度外視のゲームといえばそれまでだが、英『The Guardian』は退屈な試合だったとこの一戦を振り返っている。そのなかでも日本代表の方が積極的で、洗練されたプレイを見せたと評価