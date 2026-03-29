元ギャルママモデルでタレントの日菜あこが28日に自身のアメブロを更新。娘が並んでゲットしたカプセルトイの品を紹介した。この日、日菜は「入手困難？！大人気の目印アクセサリー」というタイトルでブログを更新し、19歳の娘から「『すっごい並んでガチャしたんだよ！』と、言って持ってきた」というカプセルトイの品を貰ったことを報告。『ハローキティ めじるしアクセサリー』を写真とともに紹介した。続けて「1人2回まで」と