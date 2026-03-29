ここ数年大きな問題になっているモバイルバッテリー元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが2026年3月27日、公式Xで、アメリカへ向かう航空便でモバイルバッテリーの発火事故に遭遇したと明かしました。【あ、危なかった…】これが、焦げた実際の座席です（画像）武藤さんは「昨日3/26(木)17:10羽田空港発、アメリカン航空便。飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火災が発生。