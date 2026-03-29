料理研究家の桜井奈々が28日に自身のアメブロを更新。家族での大阪旅行で宿泊したホテルと、その驚きの価格を明かした。この日、桜井は「今回も去年の夏に引き続きグランドプリンスホテル大阪ベイ！！」と報告し「本当に素晴らしい 景色よすぎる。大阪の街中から少し離れてるので静か」とお気に入りのホテルであることを紹介。部屋のタイプは「クラブプレミアムツイン」だったといい「夜の雰囲気が最高！」と絶賛した。続けて、ラ