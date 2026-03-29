Ｊ１神戸ＭＦ飯野七聖（２９）が今年１月、サッカースクール「ＷＥＬＬＶＩＳＩＯＮＥＤＦＯＯＴＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ」を立ち上げた。元Ｊリーガーがセカンドキャリアとしてスクールを設立するケースは多いが、現役選手として新たなチャレンジを決断した胸の内を聞いた。神戸市北区。神戸のクラブハウスから車で約３０分移動した先に「ＷＥＬＬＶＩＳＩＯＮＥＤＦＯＯＴＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ」の練習場がある。ス