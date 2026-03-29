◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）第５６回高松宮記念・Ｇ１が行われている今日の中京。４Ｒはメインと同じ、芝１２００メートルの未勝利戦だった。このレースは前半の６００メートルが３４秒３で、２番手でレースを運んだヤマニンフェイエル（２着）とアンジュラフィーユ（３着）が直線で抜け出して競り合うところを、内で脚をためていたメローネが、ゴール前で２頭を差し切って勝利