歌手でタレントの和田アキ子がMCを務めるTBS系『アッコにおまかせ！』（日曜前11：45）が3月29日、最終回を迎えた。1985年10月の放送開始から約40年6カ月、通算1963回を重ねた長寿番組は、ギネス世界記録更新という節目とともに幕を下ろした。【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子同番組は『ゆうYOUサンデー！』を前身にスタートし、和田の歯に衣着せぬ発言を軸に、昭和・平成・令和の3時代にわたり日