歌手の和田アキ子が２９日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。来月４月１０日に７６歳を迎える和田はエンディングで和田は「アッコにおまかせ！４０年迎えましたけど、ご覧いただきましてありがとうございました」と万感を込め切り出すと、最後のあいさつを行った。以下は和田のラストメッセージ全文。「自分でも４０年は続く…やらせてもらえるとは思ってなかっ