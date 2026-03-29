姉妹のグラビアアイドル「エリマリ」こと、姉のErika（25）と妹の百瀬まりな（24）が29日、都内で、初の写真集「fericire」（講談社）の発売記念記者会見を行った。Erikaは「（昨年3月に）6年ぶりにグラビアに復帰してから写真集を出すのが目標だった。すごくうれしい」。まりなも「私もうれしい。写真集を手にした時は感動しました」と続いた。2人は父が日本人で母がルーマニア人。まりなは「お母さんが（自宅の部屋の中に）『エ