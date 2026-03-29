国際親善試合が28日に行われ、メキシコ代表とポルトガル代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026を共同開催するホスト国のメキシコ代表は、ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）やアルバロ・フィダルゴ（ベティス／スペイン）らが先発出場。元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督がチームを率いる。一方、W杯優勝候補の一角に挙げられるポルトガル代表は、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラ