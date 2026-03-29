◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）スタメンが発表され、専大松戸の先発投手は背番号１１の２年生左腕・小林冠太、大阪桐蔭の先発投手は最速１５３キロを誇るエース右腕・吉岡貫太（３年）と発表された。＊＊＊持丸修一監督（７７）は試合前取材に応じ、準決勝に臨む心境を「最大の喜びじゃないですか」と表現した。２回戦の九州国際大付で甲子園史上初のＤＨアーチを放った吉田颯人