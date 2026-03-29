◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月29日京セラD）オリックスのサードユニホームが2026年公式戦で初お目見えした。球団創立90周年の感謝と先人たちへのリスペクトの気持ちを込め、球団のルーツである阪急ブレーブスをオマージュしたロゴをキャップとユニホームの胸のマークに採用したもの。次回は4月26日の日本ハム戦（京セラドーム）で着用される。両チームのスタメンは以下の通り。【オリックス】（三）宗（