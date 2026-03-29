お笑いタレント有吉弘行（51）が、28日放送されたTBS系「有吉ジャポンIIジロジロ有吉」に出演。13年続いた番組が最終回を迎え、過去の放送回を振り返った。放送では番組に出演したセクシーなゲストを紹介し、バーレスク東京のダンサーたちや、壇蜜らを紹介した。出演者は壇蜜がエプロンを着て胸の谷間をあらわにし、料理を振る舞い、有吉に食べさせるなど過激な放送をVTRで振り返った。有吉は「この頃でもテレビ厳しくなったなぁと