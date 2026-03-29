28日にキリンワールドチャレンジ2026が行われ、日本代表が敵地『ハムデン・パーク』でスコットランド代表を1−0で下した。グラスゴーの地元紙『デイリー・レコード』が、同試合を批評した。ともにサプライズ要素の多いスターティングメンバー同士での対戦となった。序盤はスコットランドの方がチャンスを作り出し、守備も堅固だったと同紙は評価。しかし、ボール支配率で優位に立った日本が徐々に試合の主導権を握ると、後半は