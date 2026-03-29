ロックバンドNovelbrightのギタリスト沖聡次郎（31）と、フリーアナウンサーで「まつかよ」の愛称でプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の人気リポーターとしても知られる松本圭世（36）が29日、インスタグラムを更新し結婚を発表した。沖と松本アナは「いつも応援してくださる皆さまへこの度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と連名の文章で結婚を発表した。「また、結婚後、新たな命を授かりました。未