一人暮らしで毎日湯船に浸かっていると、水道光熱費が想定以上に膨らむことがあります。例えば、毎月の請求が「2万円以上」になり、「シャワーだけの場合と比べてどれくらい差があるのか」と疑問に思うケースもあるでしょう。 もっとも、水道光熱費は入浴方法だけで決まるものではなく、使用量や設備条件など複数の要素によって構成されます。そのため、「湯船のほうが高い」といった単純な理解ではなく、どの程