物価高対策として「給付付き税額控除」の検討が開始されました。給付が実現するかどうかは、今後の制度設計や議論の行方を見守る必要がありますが、仮に実現し給付を受け取った場合、その使い道はどのように考えるべきでしょうか。本記事では、調査結果や投資、貯蓄に回す場合に考えるべきポイントなどを解説します。 国民会議での「給付付き税額控除」の議論開始 政府は物価高対策などを目的とした経済政策について、与