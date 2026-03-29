現地3月28日にドバイ・メイダン競馬場で行われたゴドルフィンマイル（G2・ダ1600m）は、ゴドルフィン生産馬バニシングが差し切り勝ち。UAEリーディング確実のS.デソウサ騎手を背に、タフな流れを力強くねじ伏せた。レースはコミッショナーキングが主導し、1400mから1000mで21秒4という速いラップを刻む厳しい展開。バニシングは好位で流れに乗り、コーナーから徐々に進出。直線では一時3馬身差を追う形となったが、残り200mで