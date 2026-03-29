ドラマ『順風産婦人科』などを通じて、名を馳せた女優キム・スジンさんがこの世を去ってから、13年が経った。2013年3月29日、キム・スジンさんはソウル江南（カンナム）区論峴（ノンヒョン）洞の自宅で亡くなっているのが発見された。享年38歳。【写真】恋人宅で発見…韓国女優、享年26歳当時、警察によると、キム・スジンさんは自宅で亡くなったまま発見された。最初の通報者は交際相手の男性であり、現場には本人が書いた