【モデルプレス＝2026/03/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴん姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳美女「可愛すぎて衝撃」透明感溢れるすっぴん◆清水あす香、すっぴん姿を披露清水は「今日は久々にアラームかけずに起きてすっぴんで家事色々したの〜」と報告