ミステリー作家の深水黎一郎による同名小説を、俳優の唐沢寿明を主演に迎え、堤幸彦監督が実写映画化した『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、不穏な空気を漂わせる場面写真8点が一挙解禁された。【画像】映画『ミステリー・アリーナ』場面写真主演の唐沢は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役を務め、毒舌とアフロヘアーで解答者を煽る異色キャラクターを“怪