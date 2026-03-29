日本テレビの滝菜月アナウンサー（32）が29日、自身のXを更新し、ヨガ講師の資格を取得したと明かした。【動画】日テレ滝菜月アナ、ヨガ修行の様子「ヨガ講師の資格を取得しました200時間のカリキュラムは長い道のりでしたが、とても充実した楽しい日々であっという間でした！」と報告した。YouTube「ディップス チャンネル」に公開された動画では、滝アナの本格的なヨガ修行の様子を紹介。挑戦について、滝アナは「子ど