愛知県警中署は２９日、インターネットカフェの個室内に乳児の遺体を遺棄したとして、岐阜県可児市の自称店員の女（２０）を死体遺棄の疑いで緊急逮捕した。発表によると、女は３月下旬頃、名古屋市中区錦のインターネットカフェの個室内に、乳児の遺体をタオルで包むなどして隠し、遺棄した疑い。女は容疑を認めている。同日午前７時すぎ、同店従業員から「個室から異臭がする」との通報が同署にあり、警察官が駆けつけたと