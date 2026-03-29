爆笑問題太田光（60）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。トランプ大統領のイラン攻撃をめぐる発言についてコメントした。番組ではイラン情勢について特集。出演者からの質問で、トランプ大統領が、イランのエネルギー施設への攻撃を猶予するとしていた期限について、3月23日に5日間延長して27日までとし、同26日に27日としていた期限を10日間延長し4月6日とするとし、ずるずると再延長して