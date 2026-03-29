攻撃の長期化で、イランなどでは400万人を超える避難民が生まれているということです。国連機関の日本人幹部が現地の状況を語りました。【映像】物資を受け取る人々UNHCR伊藤礼樹氏「『石油設備爆撃がされて空が真っ黒で昼間なのに何も見えない』など、生々しい情報が入ってくる」国連難民高等弁務官事務所では、日本人を含む職員がイランのオフィスで生活しながら支援を続けています。イランやレバノンでは合わせて400万人近