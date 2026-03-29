湯河原温泉は、関東でも屈指の歴史を誇る温泉地です。その名は日本最古の歌集『万葉集』の中にも詠み込まれており、古くから「傷の湯」や「子宝の湯」として知られてきました。明治から昭和にかけては、夏目漱石や芥川龍之介などの文豪たちに愛されたことでも有名です。さらりとした肌触りのお湯が特徴で湯冷めしにくく、神経痛や関節痛、婦人病、冷え性などに効能があるとされています。山々に囲まれた温泉街には、格式高い老舗旅