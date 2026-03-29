気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、60代の方からの投稿です。夫と離婚したのは息子が4歳の時。まだ幼い息子から父親を奪うのは酷だと面会を認めたけれど――。* * * * * * *クズっぷりに愛想が尽き離婚したのは25年ほど前。息子は当時4歳になったばかりだった。引き金は夫