All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、岡山県在住52歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：52歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：岡山県住居形態：持ち家（戸建て）職業：医療従事者年収：700万円現預金：1000万円リスク資産：0円「資産の半分500万円を、老後資金として定期預金に」現預金について、「家、車、旅行用は普通預金に、老後