航続距離は最大530km！ 快適装備や安全機能も2026年3月23日、ホンダのタイ法人は「バンコク国際モーターショー2026」の会場においてホンダ新型「e：N2」の実車を公開するとともに、正式販売価格を発表しました。先行予約期間を経てついに全貌が明らかになったこのモデルは、スポーティなファストバックスタイルと先進技術を融合させ、タイ市場における電動化のリーダーシップを狙います。【画像】超カッコいい！ これがホンダ