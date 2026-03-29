○ ドジャース 3 − 2 ダイヤモンドバックス ●＜現地時間3月28日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が28日（現地時間29日）、開幕3戦目のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」でフル出場。2打数無安打も2四球を選び3試合連続出塁をマークした。ドジャースは1点を追う8回、ウィル・スミス捕手（31）の2号2ランで勝ち越しに成功。3戦連続の逆転劇で開幕3連勝となった。大谷は1点を先制された直後の1