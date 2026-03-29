3月28日・29日に「AnimeJapan 2026」が東京ビッグサイトにて開催され、会場内「日本テレビ×VAP」ブースには、ブシロードのメディアミックスプロジェクト『BanG Dream! It's MyGO!!!!!/Ave Mujica』が出典。TVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』（以下、『It's MyGO!!!!!』）と、『BanG Dream! Ave Mujica』（以下、『Ave Mujica』）のフォトスポットや、キャスト陣のトークイベントが実施された。 参考：