「アナウンサーは置物」「喋るな」「三谷は邪魔」--。テレビ朝日アナウンサーの三谷紬アナはSNSに並ぶ厳しい言葉に、ときに落ち込んでしまうという。人気番組『永野&くるまのひっかかりニーチェ』で抱く葛藤。言葉のプロとして生きながらも、自分の言葉が思わぬ形で受け取られてしまう三谷アナが胸の内を綴った。 【写真】三谷アナをモヤモヤさせた令和ロマンくるま、吹っ切れさせた永野と 令和ロマンくる