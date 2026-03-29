日本代表は３月29月にスコットランドとアウェーで対戦して１−０で勝利した。結果だけを見れば良い勝ち方をしたように見えるかもしれない。でも、内容をよく見ていくと、いろいろと疑問が残る試合だった。相手にもチャンスは間違いなくあったし、この試合のマン・オブ・ザ・マッチは点を取った選手じゃなくて、日本のゴールキーパー、鈴木。これはつまり、それだけ彼が止めなければいけない場面があったということ。この試