テレビアニメ『正反対な君と僕』第2期が、7月5日よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時から放送されることが決定した。【動画】公開された『正反対な君と僕』第2期PVPVでは、鈴木と谷の“これまで”を辿りながら、ふたりを取り巻く個性豊かな仲間たちと繰り広げる第1期の名場面を凝縮。これまでの歩みを振り返りつつ、第2期への期待を感じさせる映像となっている。『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしま