◇インターリーグホワイトソックス 1―6 ブルワーズ（2026年3月28日ミルウォーキー） ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。開幕2戦連発のソロ本塁打を含む3打数1安打1打点1四球1三振だった。ホワイトソックスは1―6で敗れ、開幕2連敗となった。メジャー初の4番で迎えた初回の第1打席は四球。4回の第2打席でバックスクリーン右へ飛距離409フィート（約1