タレント・中山秀征（58）の次男で俳優の中山脩悟（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。【写真】「大学を卒業しました！」校舎前での記念写真を公開した中山脩悟脩悟は学位記を手にした写真をアップし、「大学を卒業しました！大学1年生の12月までは野球に打ち込み、年が明けてからはお芝居を本格的に学び始めました。昼は大学、夜はレッスンという日々。充実した大学生活を送ることが出来たなと思