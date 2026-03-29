◇ナ・リーグドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打数無安打、2四球だった。試合は1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、全て逆転勝利で開幕3連勝を決めた。相手先発はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代