◇MLB ドジャース3−2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが3試合連続の逆転勝利を飾りました。初回、先発のタイラー・グラスノー投手は立ち上がりにペービン・スミス選手のタイムリーを浴び、先制点を献上。直後の攻撃では、1番の大谷翔平選手が左腕のエデュアルド・ロドリゲス投手から四球を選び、開幕から3試合連続出塁。しかし後続が倒れ、得点となりません。グラスノー投手は3回にも先頭打者