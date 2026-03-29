北朝鮮メディアは、金正恩総書記立ち会いのもと、新型の大出力固体燃料エンジンの地上燃焼実験に成功したと報じました。29日付の労働新聞は、炭素繊維複合材料を使用した大出力固体燃料エンジンの地上燃焼実験を28日に行ったとして、金総書記が視察する画像を公開しました。新しく更新した固体燃料エンジンの最大出力は2500kNとしていて、2025年9月に燃焼実験が行われたエンジンより25％ほど出力が高くなっています。実験は、2月の