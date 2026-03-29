鳥取市長選は２９日、投票が始まった。いずれも無所属で、現職と新人２人の計３人が立候補している。正午現在の投票率は１０・５７％。立候補しているのは、届け出順に、４選を目指す現職の深沢義彦氏（７３）（自民・立民推薦）、元市経済観光部長の大田斉之氏（６４）、前市議の柳大地氏（３５）。選挙戦では、現市政への評価などが争点となっている。