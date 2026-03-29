「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの八回裏の攻撃でサイン違いにより、投球が球審のマスクを直撃するアクシデントが発生した。八回２死、ベッツの打席で１５８キロがサイン違いとなって球審のマスクを直撃した。ドジャースタジアムは騒然となり、すぐさま審判団がホーム付近に集まり状態を確認。プレーを続行するとスタンドから拍手がわき起こった。