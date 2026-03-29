◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２９日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人は２９日、ファーム・リーグ日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドには戸郷翔征投手（２５）が上がる。２２日の楽天戦（東京ドーム）で１回３安打２死球４失点と乱れてオープン戦３登板で防御率９・００となり、開幕ローテ入りを逃していた。ベテランの小林誠司捕手（３６）とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１